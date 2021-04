Selvaggia Roma appello ad Alfonso Signorini: "Fammi tornare al Grande Fratello Vip"

17 aprile 2021 a

Selvaggia Roma si candida per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. L'influencer romana è stata già protagonista dell'ultima edizione, ora vuole rientrare nella casa e tramite il suo profilo Instagram ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: "Avete sentito che sta ripartendo la macchina del Grande Fratello Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini. Mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi, allora aiutatemi a chiedere ad Alfonso Signorini di poter rientrare nella casa nella prossima edizione". La sua esclusione fu legata a un televoto molto criticato e che secondo molti telespettatori fu condizionato dai voti dal Brasile.

I suoi fans sono ancora convinti che uscì ingiustamente: "Fatela rientrare perché è stata fatta Fuori dal Brasile!!! Noi italiani volevamo che restasse", commenta uno dei suoi sostenitori. "Devi assolutamente entra e far vedere la Vera Selvaggia, sei stata poco e nn hai fatto vedere la persona che sei", aggiunge un'altra, “Sono uscita dopo solo quattro settimane proprio quando mi ero quasi ambientata e avrei potuto cominciare a dare molto e appena uscita, ma ancora oggi, molte persone mi dicono che avrebbero voluto vedermi di più nella casa. Spero che Alfonso mi dia questa opportunità, ne sarei felicissima e in fondo non sarebbe la prima volta che un concorrente fa più di un edizione”, ha dichiarato Selvaggia Roma all'Adnkronos. Per ora nessuna risposta è arrivata da Alfonso Signorini ma in fondo la prossima edizione del reality è ancora lontana e, mentre più di un milione di followers rimarrà con il fiato sospeso in attesa di una sua replica, lui avrà tutto il tempo di pensarci.

Per motivare i fans a fare pressing su Signorini Selvaggia Roma ha ideato un nuovo "concorso a premi" sul suo profilo. "Commentate in tantissimi sotto questo post taggando Alfonso Signorini e chiedendogli di farmi rientrare. Il commento più particolare e convincente vince un aperitivo con me in persona la prossima settimana in centro a Roma".

