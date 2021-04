Selvaggia Roma, il seno esplode dentro il mini top. Balletto sexy per i fans | Video

07 aprile 2021 a

Balletto sexy sui social e il seno quasi esce. Selvaggia Roma provoca ancora su Instagram. l'influencer romana, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha condiviso su un filmato pubblicato su Tik Tok anche sul suo profilo Instagram. Nel video balla in maniera sensuale vestita con un paio di jeans che mettono in mostra le sue forme e un top bianco decisamente poco adatto a contenere il suo seno che infatti più di una volta ha rischiato di uscire.

Un nuovo post che ha infiammato il profilo di Selvaggia Roma che nelle ultime settimane ha pubblicato diversi video e foto bollenti. Il video del balletto sexy in breve ha totalizzato migliaia di like e commenti in poco tempo. Gli utenti si sono scatenati nei commenti, lasciandosi andare all'ironia: "Lo dico sempre che non bisogna mettere i bianchi a 90 gradi in lavatrice", "Selvaggiamente Pazzerella sempre piu Stupenda", "Ti escono". Ma c'è anche chi la critica: "Sei così bella, non cadere nel volgare", "Solo così ti puoi fare notare", "Sei una bella ragazza, non serve che ogni volta fai intravedere le bo**e". Qualcuno ha fatto dei commenti anche sulla "qualità" della chirurgia estetica alla quale l'influencer si è sottoposta negli ultimi anni. Per quanto riguarda il seno, per esempio, nelle ultime settimane, durante una diretta Instagram, ha ammesso di averlo rifatto perché le era "sparito".

Balletto sexy su Instagram. Selvaggia Roma fa impazzire Instagram | Video

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la sua popolarità è cresciuta nuovamente. Si era parlato di una sua partecipazione all'Isola de Famosi e di una presunta corte da parte di Ilary Blasi stregata dalla sua simpatia. Ma per Selvaggia Roma ora ci sono altri progetti legati al Cinema. Dovrebbe partecipare a breve a un film: il docu-film “Napule”, diretto da Enzo Castellari. Interpreterà un personaggio che si chiama Sabrina, come il suo vero nome di battesimo. Infatti Selvaggia Roma è un nome d'arte, in realtà si chiama Sabrina Haddaji (suo padre è tunisino).

