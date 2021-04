Selvaggia Roma senza reggiseno su Instagram. La Pasquetta diventa bollente

05 aprile 2021 a

Per i followers di Selvaggia Roma la Pasquetta si fa bollente. L'influencer romana ha deciso di "deliziare" i suoi fan nel lunedì di Pasqua con un altro scatto bollente condiviso sul suo profilo Instagram. Non è una novità visto che la concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip negli ultimi tempi ha fatto salire di molto la temperatura del suo profilo social pubblicando foto e video nei quali mette in bella mostra il suo fisico mozzafiato.

Per Pasquetta ha deciso di mostrarsi ai suoi fans senza reggiseno. Ha pubblicato una fotto che la ritrae stesa sul divano a pancia in giù con il seno schiacciato tra i cuscini e la schiena nuda. E' vestita con dei pantaloni attillati e le orecchie da coniglietta sulla testa. Come al solito l'influencer mostra il suo contagioso sorriso. "La curva più bella di una donna è il sorriso” scrive su Instagram, citando Bob Marley. Ma c'è da giurarci che più di qualcuno ha buttato l'occhio anche sulle altre curve. "In tempi bui come quelli che stiamo vivendo dove purtroppo si sorride poco e, nella maggior parte dei casi, quando si sorride, lo si fa nascosti dietro una mascherina. Mi piacerebbe sapere da voi, in tre commenti di fila, quali sono state le ultime tre volte in cui qualcuno o qualcosa vi ha fatto sorridere", scrive Selvaggia Roma.

In poco tempo il post ha totalizzato migliaia di like e sono stati tantissimi coloro che hanno commentato. A Pasqua Selvaggia Roma aveva pubblicato una foto poco dopo l'allenamento annunciando l'imminente prova costume: "Si avvicina il fatidico momento della prova costume e si comincia ad impegnarsi di più negli allenamenti". nella foto tuttavia ll'influencer appare in grandissima forma e pronta per la prova del nove con il costume come hanno confermato molti dei suoi fans che hanno commentato.

