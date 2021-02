I soliti ignoti, Nello Salza ipnotizza Amadeus con la sua tromba | Video

27 febbraio 2021 a

Performance entusiasmante, quella del musicista Nello Salza di Sutri, nel corso della trasmissione "I soliti ignoti" di venerdì sera. La tromba, magistralmente suonata da Nello Salza, ha letteralmente ipnotizzato il conduttore Amadeus. Il gioco vedeva l'artista nelle vesti di un ignoto ed il comico Francesco Paolantoni dell'investigatore. Ebbene, azzeccata l'identità, Salza ha potuto eseguire un insieme di brani che lo hanno visto protagonista insieme al Maestro Ennio Morricone, in tantissime colonne sonore di film. Infatti, nella descrizione, gli autori hanno inteso indicarlo come "la tromba del cinema italiano" .

Tra i brani eseguiti, la colonna sonora de La vita è bella di Roberto Benigni, film Oscar anche per la colonna sonora scritta da Nicola Piovani e Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore. Nello Salza, attualmente anche docente di tromba al Conservatorio, ha all'attivo oltre cinquanta colonne sonore eseguite con il Maestro Morricone. La partita de I Soliti ignoti ha visto vittorioso Paolantoni con la cifra di 12.500 euro, devoluti all'ospedale Spallanzani di Roma, per la lotta contro il Covid 19.

Nello Salza è stato prima tromba del Teatro San Carlo di Napoli e poi del Teatro dell'Opera di Roma. Ha ricoperto lo stesso ruolo anche presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Orchestra Regionale Toscana e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Ha suonato in oltre 400 colonne sonore, 250 delle quali con Ennio Morricone, con cui collabora dal 1984. Tra le altre collaborazioni quelle con Nicola Piovani, Riz Ortolani, Franco Piersanti, Armando Trovajoli, Luis Bacalov, Francesco De Masi, Fiorenzo Carpi, Piero Piccioni e altri.

Nel 2015 ha collaborato alla registrazione con l'Orchestra sinfonica nazionale ceca del brano "La Lettera di Lincoln" di Ennio Morricone per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino. La colonna sonora vince il Premio Oscar 2016 per la migliore colonna sonora e il Golden Globe per la migliore colonna sonora. Con il Nello Salza Ensemble ha interpretato celebri colonne sonore in tour in Italia, Grecia, Thailandia, Turchia, Cina, Giappone, Russia, Kazakistan, Romania e Repubblica Ceca.

