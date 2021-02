Stasera Italia Speciale, mercoledì 24 febbraio. Tra gli ospiti Rocco Casalino, Daniela Santanché e Gian Marco Centinaio

24 febbraio 2021 a

a

a

Torna dopocena, il 24 febbraio, Stasera Italia Speciale. Il talk condotto tutte le sere da Barbara Palombelli su Rete 4 dalle 20,30 dalle 2.130 come tutti i mercoledì diventa speciale. Secondo le anticipazioni che sono filtrate la trasmissione si occuperà del tema del momento ossia le misure per contenere la diffusione del Covid. La tratterà delle misure che il nuovo governo Draghi sta studiando per fronteggiare l’arrivo della terza ondata della pandemia di Covid in atto. Proprio oggi, 24 febbraio, riferendo alle Camere il ministro della salute Roberto Speranza ha anticipato che il nuovo provvedimento che sostituirà il Dpcm in scadenza il 5 marzo prossimo difficilmente cio sarà un ammorbidimento delle misure. La condizione attuale dei contagi non lo consente.

Covid, Matteo Salvini: "Non si deve iniettare il virus della paura". E va ospite a Oggi è un altro giorno

Durante la trasmissione si parlerà dunque proprio di questo. Gli sopiti che sono stati già annunciati sono Daniela Santanché, parlamentare di Forza Italia e Gian Marco Centinaio della Lega. Si parlerà dell'avanzata del virus e del pericolo delle varianti anche con una serie di esperti. Negli ultimi giorni, con il taglio delle dosi di vaccino in arrivo, c'è il pericolo di una terza ondata del Covid e quello che sta avvenendo in zona come Brescia non fa stare tranquilli. Il Cts, come noto, finora si è espresso in maniera contraria ad eventuali aperture. La situazione per il momento non consente di allentare le misure anche se ci sono interi settori, come quello della ristorazione, che stanno pagando a carissimo prezzo la pandemia in atto.

Zingaretti e il tweet per Barbara D'Urso. Ironia e attacchi sui social

Spazio anche alla storia recente con l'avventura del governo Conte. Come accaduto in diverse trasmissioni negli ultimi giorni anche Barbara Palombelli avrà ospite Rocco Casalino, ex portavoce del premier Giuseppe Conte ed ex responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi. Parlerà della sua avventura al fianco dell'ex presidente del Consiglio e del suo libro autobiografico, uscito da alcuni giorni, "Il portavoce".

Video su questo argomento Varianti Covid, Speranza: “Misure restrittive indispensabili, impegno Governo per congrui ristori”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.