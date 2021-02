Isola dei famosi 2021, il visconte Ferdinando Guglielmotti tra i naufraghi

14 febbraio 2021 a

a

a

Ci sarà anche il visconte Ferdinando Guglielmotti nel cast della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi che prenderà il via l'11 marzo dopo la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Ex avvocato e imprenditore di Montalto di Castro è stato premiato più volte per i formaggi prodotti dalla sua azienda caseari Mamma Maremma. Il visconte tuttavia è famoso anche per i party esclusivi che organizza nel suo sontuoso castello a Montalto di Castro. Notevole quello che organizzo per i suoi 50 anni quando propose ai suoi invitati, provenienti dai salotti più importanti d'Italia, una festa sul tema Eyes Wide Shut. E' uno scapolo convinto e amante della vita mondana.

Più volte appare su Dagospia perché ospite delle serate esclusive della Capitale. Ora sbarcherà in Honduras per il reality condotto da Ilary Blasi. Oltre alla vita mondana si dedica alla sua azienda che produce formaggi di qualità. "Ferdinando Guglielmotti non nasce casaro: il suo percorso di studi e le prime esperienze professionali sono quelli che accomunano tanti ragazzi che 'da grandi”'aspirano a diventare avvocati e perciò si dedicano con passione e dedizione al raggiungimento di questo obiettivo, fino a conseguire l’abilitazione alla professione", si legge sul sito di Mamma Maremma. "Poi però è scoccata un’altra scintilla: troppo intensi e coinvolgenti i ricordi di quando, da bambino, Ferdinando andava a trovare il nonno al caseificio rimanendo ammaliato dalla danza dello spino nel siero di latte, o dalla velocità dei gesti di chi, con perizia e sapienza, estraeva la pasta per inserirla nelle apposite fuscelle o nelle fascere", racconta il visconte

Secondo le indiscrezioni riportate da Giornalettismo il cast completo, oltre che dal visconte, sarà composto da Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Paul Gascoigne "Gazza", Branco Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Akask Kumar, Fariba Teherani, Clemente Russo, Ubaldo Lanzo, Angela Melillo, Valentina Persia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.