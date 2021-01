Gigi Proietti e Viterbo, il Maresciallo Rocca e la cittadinanza onoraria nel 2013

16 gennaio 2021 a

Gigi Proietti e Viterbo, un legame nel segno del maresciallo Rocca. La città dei Papi è profondamente legata all'attore morto il 2 novembre del 2020. Le riprese della fortunata serie che andò in onda dal 1996 al 2005 furono quasi per intero girate nel capoluogo della Tuscia. Furono anni d'oro per la città che si ritrovò protagonista di una delle fiction di maggior successo per tanto tempo. Gigi Proietti anche dopo la fine della serie è rimasto affezionato alla Tuscia. Nel 2013 gli fu consegnata la cittadinanza onoraria ."Nessuno poteva immaginare il successo di quella serie", disse Proietti durante la cerimonia. aggiungendo: "Credo non ci sia metro quadrato della città che non sia stato filmato durante le riprese". Una delle sue ultime visite alla Tuscia fu a Montefiascone dove partecipò al Film Est Festival nel 2016.

Il legame con la città di Viterbo sarà ricordato oggi, 16 gennaio, durante la puntata di Linea Verde Life in onda su Rai 1 a partire dalle 12.25.

