Bruno Vespa, chi è Francesco Barberini il tredicenne che ha corretto la sua gaffe sui pipistrelli

Famoso lo era già, da domenica 20 dicembre il suo volto spopola sul web dopo che durante la puntata di "Da noi a ruota libera" ha corretto uno scivolone di Bruno Vespa. Si tratta di Francesco Barberini, di Acquapendente, 13 anni e aspirante ornitologo.

"Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i canarini, oppure anche quelli misteriosi, come i pipistrelli", gli ha chiesto Vespa durante il "confronto". "I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi", ha risposto il giovane. Il video è diventato in breve virale.

Ma chi è Francesco Barberini? Nato ad Acquapendente il 31 maggio del 2007 nel 2018 è stato nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi. Due anni prima ha ricevuto un ringraziamento ufficiale dall'Ambasciata del Canada per un video sul birdwatching realizzato nel 2016, stessa cosa dal Portogallo che lo ha ringraziato per un video girato alle Azzorre nel 2017.

"Ho ricevuto una targa al merito dal Sindaco del mio paese Acquapendente, nell’aprile 2018. Nell’estate 2019 grazie alla mia richiesta il mio paese è stato in primo nel Lazio a dichiarare l’emergenza climatica ed ambientale", scrive nel suo sito aspiranteornitologo.it

A 9 anni ha pubblicato il suo primo libro “Il mio primo grande libro sugli uccelli”. Poi ne ha scritti altri 4: “Il mio primo grande libro sugli pterosauri”, il diario del viaggio alle Seychelles e quello del viggio nella reagione di Kuusamo in Finlandia. Il 24 ottobre è uscito il suo quinto libro: "Che fine hanno fatto i dinosauri? – Com’erano veramente e come sono diventati”.

Collabora con Wwf dove cura la rubrica "Il volo di Francesco" su Panda Junior, Focus junmior, Ebn Italia, Enpa, Legambiente, Lifegte. Oltre agli uccelli ama le arti marziali ed è cintura marrone di quinto livello di karate.

"Giro l’Italia per presentare le mie personali conferenze sull’evoluzione degli uccelli dai dinosauri e sugli pterosauri, in scuole, musei e varie situazioni. Mi piace parlare della loro evoluzione e in alcuni casi faccio invece conferenze mirate delle singole caratteristiche di alcune particolari specie di uccelli", racconta nella sua biografia.

