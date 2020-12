Vittorio Sgarbi festeggia con la pastiera napoletana: "Alla faccia di Conte". Il video

21 dicembre 2020 a

Vittorio Sgarbi festeggia con la pastiera: "Alla faccia di Conte".

Il deputato torna ad attaccare, anche se in maniera ironica, il governo e le misure restrittive per i giorni delle Feste. Lo fa pubblicando un video dalla sua abitazione dopo aver ricevuto in regalo, tramite l'amico Franco di Ischia, la pastiera di Di Costanzo.

"Quale festa non diventa ancora più felice di una festa in cui c'è la pastiera. Non c'è festa senza la pastiera di Franco". Il video pubblicato sui social del sindaco di Sutri e deputato si conclude con un primo piano del dolce pronto per essere tagliato e mangiato.

