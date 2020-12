Bruno Vespa corretto dal giovane ornitologo di Acquapendente: "I pipistrelli non sono uccelli". Il video

21 dicembre 2020 a

Bruno Vespa corretto dal giovane ornitologo di Acquapendente: "I pipistrelli non sono uccelli".

Domenica 20 dicembre il programma "Da noi a ruota libera" su Rai 1 ha ospitato Bruno Vespa impegnato nel tour promozionale del suo ultimo libro. Sul palco, insieme a lu, Francesco Barberini, 13 anni di Acquapendente in provincia di Viterbo, appassionato di ornitologia e bird watching che nel 2018 è stato nominato Alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici e divulgativi dal presidente Sergio Mattarella.

Dal "confronto" è uscita un'inattesa gaffe da parte del conduttore di Porta a Porta.

“Ma tu studi solo gli uccelli semplici, come i canarini, oppure anche quelli misteriosi, come i pipistrelli?", h domandato Vespa al giovane che, prontamente, ha ribattuto: "I pipistrelli non sono uccelli, sono mammiferi”.

Il video dello scivolone è diventato virale sui social.

