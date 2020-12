12 dicembre 2020 a

Amici 20, Arianna ringrazia i fans: "Credete tanto in me, adesso devo iniziare anche io".

La riconquista del banco e della felpa dopo due settimane di limbo sembra aver caricato Arianna Gianfelici, la 19enne di Fabrica di Roma, che fa parte della scuola di Amici 2020.

Durante la puntata andata in onda nel primo pomeriggio del 12 dicembre la giovane, che in settimana ha cambiato coach passando da Rudy Zerbi ad Arisa, ha convinto la nuova prof eseguendo il brano "Ci vorrebbe il mare" di Marco Masini.

Dunque dopo due settimane da "sospesa" torna ad indossare la felpa. Un ringraziamento speciale lo ha voluto inviare, tramite una storia su Instagram, a tutti coloro che in questi difficili giorni l'hanno sostenuta sui social: "Vi ringrazio, come sempre credete davvero tanto in me! Devo iniziare a crederci anche io". Per Arianna sembra iniziata una seconda fase all'interno della casetta.

