Amici 2020, domani 3 dicembre si scoprirà il destino di Arianna Gianfelici. Esclusione o sfida? Video

02 dicembre 2020 a

a

a

Ancora un po' di suspence per i fans di Arianna Gianfelici, la cantante di Fabrica di Roma che fa parte della scuola di Amici. Durante la puntata di sabato 28 novembre il coach Rudy Zerbi ha sospeso il giudizio su di lei trattenendo la felpa. Arianna aveva infatti rifiutato il pezzo di Gianna Nannini proposto dal maestro preferendo proporre un suo inedito dedicato al padre morto qualche anno fa in un incidente in moto. Esibizione che non ha convinto il coach che ha criticato aspramente il comportamento della ragazza annunciando una decisione su una eventuale esclusione per i giorni successivi.

Decisione che anche nella striscia quotidiana del 2 dicembre in onda su Italia 1 non è stata svelata. Tuttavia bisognerà attendere solo fino a domani sera. Infatti la puntata si è chiusa con la ragazza davanti a un televisore con la scritta Comunicazione per Arianna. Prima è andato in onda un video che testimonia come Arianna ce la sta mettendo tutta per riconquistare la felpa continuando a studiare da sola sul pezzo che aveva "scartato" la scorsa settimana. Rudy Zerbi potrebbe dargli un'altra possibilità con una sfida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.