Amici 2020, giudizio sospeso per Arianna. Attesa per la decisione di Rudy Zerbi. La cantante: "Mi riprenderò la felpa"

La felpa l'ha tenuta il coach durante la puntata di sabato e da allora Rudy Zerbi ha in mano il futuro di Arianna Gianfelici all'interno della scuola di Amici. La cantante di Fabrica di Roma non ha convinto durante la puntata di sabato 28 novembre durante la quale ha proposto un suo pezzo inedito, "La scatola del cuore", dedicato al padre che è morto in un incidente in moto nel 2016 (anche Arianna rimase ferita). L'esecuzione tuttavia ha lasciato perplesso il coach che non ha lesinato dure critiche sull'atteggiamento di Arianna che, a suo dire, non sta sfruttando al massimo l'opportunità che gli viene data.



Cosa succede a questo punto? La risposta potrebbe arrivare questa sera, 1 dicembre, durante la striscia quotidiana alle 19 come anticipato in qualche modo sui profili social della trasmissione.

Tanti i messaggi di incoraggiamento dei fans che sono arrivati sul profilo Instagram della cantante: "Voglio rimettermi subito a lavorare per riconquistare la felpa", ha scritto su una delle stories. "Sarà di nuovo tua quella felpa", dicono molti dei sostenitori nei vari gruppi Facebook e Instagram.

