Chi l'ha Visto? Morto nel Tevere. L'appello della polizia: "Aiutateci a dargli un nome". Il video

Non è stato identificato l'uomo che intorno alle 23.20 del 10 ottobre è stato visto gettarsi nel Tevere da Ponte Testaccio a Roma. Nonostante l'allarme immediato per lui non c'è stato nulla da fare: il suo corpo è stato ripescato senza vita all'altezza del Lungotevere San Paolo.

La polizia, tramite la trasmissione Chi l'ha Visto?, ha lanciato un appello per dare un nome all'uomo. E' stata diffusa la foto del volto (clicca qui) le immagini degli abiti e dell’orologio “Festina” che aveva al polso. Indossava scarpe n. 40, un giubbotto nero “Sport Day33”, una polo grigia “Pierre Cardin”, pantaloni avana, cintura “El Charro”, mocassini neri marca “Ecco”. Sul corpo nessun tatuaggio, né cicatrici o altri segni particolari.

