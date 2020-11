Francesco Totti, foto durante quarantena. I tifosi: "Più forte del coronavirus"

10 novembre 2020 a

Francesco Totti riappare su Instagram postando una foto che lo ritrae durante la quanrantena. Nei giorni scorsi lo storico capitano giallorosso è risultato positivo al Covid-19 ed è in convalescenza. Ma lo scatto condiviso sul suo profilo social sembra tranquillizzare tutti. Totti appare con un cappellino rosso calato sul viso. Nessun messaggio, solo le emoji del sole. A far venire un brivido ai tifosi è stato il simbolo impresso sul cappellino. Un "T" che molti tifosi hanno confuso per lo stemma della Juventus.



Totti sta superando il virus ed è in quarantena insieme alla moglie Ilary Blasi anche lei positiva ma asintomatica. Nei giorni scorsi aveva scherzato, sempre su Instagram, con l'attuale capitano della Roma Edin Dzeko positivo al coronavirus proponendogli di passare la quarantena insieme.

