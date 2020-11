Non è l'Arena, i ristoratori in marcia verso Roma si collegano da Bolsena: "Siamo essenziali". Il video

08 novembre 2020 a

Non è l'Arena, i ristoratori in marcia verso Montecitorio si collegano da Bolsena: "Siamo essenziali".

I promotori del "cammino degli inessenziali" protagonisti nella trasmissione di Massimo Giletti in onda l'8 novembre su La 7. Il gruppo di imprenditori in marcia verso Roma si è collegato da Bolsena dove si sono fermati dopo la tappa di Acquapendente, sempre nella Tuscia.

"Di inessenziali ci sono sono le istituzioni che ci considerano tali", ha tuonato un portavoce aggiungendo: "Siamo essenziali per le nostre famiglie perché produciamo grazie all'indotto il 30% del Pil. Vorrei ricordare al presidente Conte che se non ci sarà bisogno di andare al ristorante a quel punto non serviranno i parrucchieri, non serviranno gli estetisti, non serviranno i negozi di abbigliamento perché non si vestirà nessuno".

La marcia è diretta verso Roma. I ristoratori saranno nella capitale il 13 novembre.

