Morto Sergio Matteucci. Era la voce delle telecronache di Holly e Benji.

I racconti delle infinite partite del celebre cartone animato anni '80 hanno accompagnato l'infanzia di generazioni di bambini e bambine. E' morto il 5 novembre a 89 anni . Era un doppiatore molto noto per aver prestato la sua voce a cartoni giapponesi. Oltre che il "cronista" della serie Holly e Benji raccontava anche le partite di volley dell'altro cartone cult, sempre di quel periodo, "Mila e Shiro". Rimanendo al mondo dei cartoni animati era anche il narratore fuori campo di "Lulù" e "Lady Oscar". Ha doppiato anche attori americani in film come "Gli intoccabili".

