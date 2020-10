14 ottobre 2020 a

Bruno Barbieri 4 Hotel, il Relais Falisco di Civita Castellana su Sky.

L'albergo che sta al fianco del duomo di Civita Castellana ha gareggiato con altre tre strutture ricettive di Proceno, Sutri e della stessa cittadina delle ceramiche nella puntata del programma condotto da Bruno Barbieri dedicata alla Tuscia che è andata in onda martedì 13 ottobre su Sky Uno e che è disponibile on demand per gli abbonati.

L'hotel di Michela è stato il terzo visitato da Barbieri e dagli altri concorrenti e l'ispezione ha risentito della rivalità con la concittadina Clara che gestisce l'altra struttura di Civita in gara, la Residenza Palazzo Fortuna. Un "derby" che ha visto le due signore sfidarsi a colpi di critiche. Clara ha criticato la stanza e il bagno tanto da chiedere un cambio di camera. Gli altri concorrenti, pur giudicando notevole la location storica, hanno criticato i mobili un po' datati e le stanze. La colazione è stata apprezzatissima. Tra i servizi offerti agli ospiti la Spa, che è stata utilizzata Clara e Federico dell'Antico Borgo di Sutri, e l'escusrione sulla via Amerina a Fabrica di Roma con tanto di guida che è stata sperimentata da Barbieri e da Cecilia proprietaria del Castello di Proceno.

Alla fine anche il Relais Falisco ha risentito del derby civitonico e si è classificato alle spalle delle strutture di Sutri e Proceno.

