Bruno Barbieri 4 Hotel, Federico dell'Antico Borgo di Sutri dopo la vittoria: "Ci miglioreremo" | VIDEO

Bruno Barbieri 4 Hotel, Federico dell'Antico Borgo di Sutri dopo la vittoria: "Ci miglioreremo".

L'obiettivo dopo aver vinto la puntata di 4 Hotel dedicata alla Tuscia è "valorizzare l’Antico Borgo di Sutri per renderlo sempre più un’eccellenza del territorio. Fatto questo, aprirò un altro hotel per ripartecipare al programma". Si chiude così la prima intervista del titolare della struttura ricettiva sulla Cassia a Sky dopo il successo nella puntata andata in onda nella serata del 13 ottobre. Com’è stato partecipare al programma? "Volevo vincere, è vero (chi non lo vuole), ho voluto però vivere questa bella esperienza non solo come albergatore, ma come ospite, cercando di essere il più obiettivo possibile".



Federico ha fatto alloggiare Bruno Barbieri e le altre tre albergatrici della Tuscia in quattro mini suite costruite in una zona distaccata dalla suite principale. Arredamento moderno, design e comfort. Due concorrenti si sono lamentate per il freddo ma in compenso Federico ha superato la prova del "cliente tifoso maleducato". Barbieri lo ha chiamato in piena notte dopo aver mangiato patatine e rovesciato una birra sul letto. Servizio pronto e letto cambiato in pochi minuti. Molto apprezzati dagli ospiti i servizi con il corso di equitazione e il percorso sensoriale arboreo.

