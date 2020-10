Bruno Barbieri 4 Hotel, l'Antico Borgo di Sutri trionfa nella puntata dedicata alla Tuscia

14 ottobre 2020 a

Bruno Barbieri 4 Hotel, l'Antico Borgo trionfa nella puntata dedicata alla Tuscia.

La struttura ricettiva che sorge vicino alla Cassia - un vecchio casale ristrutturato - ha vinto la sfida a 4 dedicata alla Tuscia. Decisivo il voto di Bruno Barbieri che grazie al suo giudizio ha decretato il sorpasso della struttura di Federico sul Castello di Proceno della signora Cecilia.

La puntata è andata in oda su Sky Uno nella serata del 13 ottobre ed è disponibile on demand. La sfida è partita con l'introduzione di Bruno Barbieri vestito da pellegrino sul ponte di Civita di Bagnoregio. Poi è stata sfida tra l'Antico Borgo di Sutri, il Castello di Proceno di Cecilia e due strutture di Civita Castellana: il Palace Hotel Realais Falisco di Michela e la Residenza Palazzo Fortuna di Clara che sono a poche decine di metri l'una dall'altra.

La puntata è stata caratterizzata dal "derby" civitonico con le due titolari che non si sono risparmiate critiche feroci sulle loro strutture. Ma la lotta per la vittoria è stata appannaggio di Federico e della signora Cecilia. Il Castello di Proceno ha terminato davanti 71 punti, contro i 70 dell'Antico Borgo di Sutri, dopo il voto degli albergatori. Decisivo, come detto, il voto di Bruno Barbieri che ha assegnato 28 punti al Castello di Proceno e alle due strutture di Civita Castellana mentre ne ha dati 30 all'Antico Borgo di Sutri che dunque ha vinto i 5.000 euro messi in palio dalla trasmissione da investire nella struttura.

