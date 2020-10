Alberto Tarzan Mezzetti: "Perché non mi chiamano più in televisione?"

13 ottobre 2020 a

a

a

Alberto Tarzan Mezzetti su Instagram: "Perché non mi chiamano più in televisione?"

Il vincitore del Grande Fratello 2018 che ha partecipato anche al format brasiliano del reality da tempo è lontano dalla televisione. Il tarzan di Viterbo continua ad essere attivo sui social dove alterna balli, sedute in palestra e riflessioni. L'ultima l'ha affidata a una stories pubblicata su Instagram nel quale chiede ai suoi follower di dire la loro sulla sua esclusione dalla Tv. Quattro le alternative lasciate agli utenti: A) Ho ucciso una telecamera, B) Sono stato ostacolato, C) Sono troppo scontato per altro reality, D) Sono umile.

Già nelle scorse settimane Alberto Mezzetti si era in qualche modo lamentato per essere stato dimenticato dalla televisione. In estate si era parlato di una sua partecipazione a un nuovo reality. Ma non si è saputo più nulla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.