Bruno Barbieri, la Tuscia protagonista di 4 Hotel martedì 13 ottobre su Sky.

Bruno Barbieri si immerge nelle atmosfere da sogno dei borghi medievali della Tuscia. Nel penultimo episodio di 4 Hotel - una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - in onda martedì 13 ottobre su Sky e Now tv, l’ospitalità e i servizi offerti da Cecilia, Clara, Michela e Federico saranno all’altezza delle aspettative dello Chef stellato? Quel che è certo è che in luoghi affascinanti come Civita Castellana, Sutri e Proceno sbagliare la mira sembra quasi impossibile.

La sfida di Cecilia, Clara, Michela e Federico, martedì 13 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su Now tv - metterà Bruno Barbieri davanti a una scelta difficilissima: chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della Tuscia?

