Mission Impossible 7, inseguimento al centro di Roma. Il video girato da Lapo Elkann | VIDEO

11 ottobre 2020 a

Mission Impossible, inseguimento al centro di Roma. Il video girato da Lapo Elkann

Una 500 gialla che sgomma per le vie di Roma inseguita dalla Bmw nera di Mission Impossible. Il video è stato girato da Lapo Elkann e postato su Twitter.

"A Roma Roma stanno girando Mission Impossible . Che bello vedere una 500 driftare in questo modo. Da Lupin, a Fantozzi da Dragon BallDrago a Cars Automobile in arrivo, la 500 è un Love Brand amato in tutto il mondo", scrive sul social postando il filmato. In questi giorni in vari quartieri della Capitale - Colosseo, Rione Monti e Policlinico - so sta girando Mission Impossible 7 con Tom Cruise che interpreta il ruolo di Ethan Hunt.

