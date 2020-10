Ilary Blasi, è tutto pronto per il parto della gatta di casa Totti

08 ottobre 2020 a

E' tutto pronto in casa Totti-Blasi per il parto della gatta Paola. Nelle scorse settimane su Instagram era stato l'annuncio dell'arrivo dei cuccioli con dei post. Poi Ilary Blasi ha aggiornato tutti con un a serie di tories pubblicate sul suo profilo social. Nell'ultima ha immortalato la gatta con il corpo ingrossato per la gravidanza. Insomma, manca poco al parto tanto è vero che è stata allestito con una scatola, dei cucini e delle coperte il posto dove nasceranno i micetti. Quella che la stessa Ilary Blasi sul social ha chiamato la sala parto della gatta che sta diventando dunque un evento social.

