Viterbo in tv su Italia 1. Freedom si occupa della misteriosa piramide etrusca di Bomarzo

02 ottobre 2020

Viterbo protagonista in tv, su Italia 1 la misteriosa piramide. Roberto Giacobbo e il suo avatar “Robbo” tornano su Italia 1. Il nuovo appuntamento con "Freedom - Oltre il confine", il quarto di dodici, è fissato per venerdì 2 ottobre, in prima serata alle 21.20. La puntata si occuperà della piramide etrusca di Bomarzo. "Da quando è stata ripulita dalla vegetazione che la copriva viene chiamata la Piramide Etrusca. Si tratta di un grande monumento di pietra, sicuramente modellato dall’uomo, il cui significato non è stato ancora compreso", si legge nelle anticipazioni della puntata. Il servizio cercherà di fare luce su una delle più misteriose bellezze archeologiche del territorio della Tuscia.

