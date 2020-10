Alberto "Tarzan" Mezzetti polemico su Instagram: "Se non ti vendi in tv non ti chiamano"

02 ottobre 2020 a

Alberto "Tarzan" Mezzetti: "Se non ti vendi in tv non ti chiamano".

Post polemico del vincitore del Grande Fratello del 2018. Il Tarzan di Viterbo ha pubblicato una sua foto dietro a una roccia con lo sguardo pensieroso. Ma ciò che conta è il commento polemico: "La verità è che se non ti vendi in tv non ti chiamano. Ma sarei l’unico personaggio ad alzare lo share come ho sempre fatto".

Infatti negli ultimi tempi è stato lontano dalle telecamere anche se in estate era circolata la voce di una sua partecipazione a un nuovo reality che sarebbe andato in onda in autunno.

"Ormai preferiscono gli influenzer alla gente vera. Tu potresti fare moltissimo e invece preferiscono sta gente", dice una ragazza che ha commentato il post.

