Stasera in tv 15 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Il mondo di Arthur Newman. La trama

Stasera in tv 15 settembre, su Rai Movie in seconda serata è in programma il film Il mondo di Arthur Newman, inizio alle ore 24.05 (quindi di fatto palinsesto del 16). Commedia romantica del 2012 realizzata negli Stati Uniti, la regia è di Dante Ariola. Del cast fanno parte Colin Firth, Emily Blunt, Anne Heche, Phillip Troy Linger, David Andrews, Kristin Lehman, Sterling Beaumon, Peter Jurasik, Autumn Dial, Nicole LaLiberte. Un uomo che odia la sua vita e il suo lavoro, inscena la sua morte e assume una nuova identita, quella di un giocatore professionista di golf. Incontra la bella e fragile Mike e insieme iniziano ad occupare abusivamente alcune case fingendo di essere i veri proprietari.

