Stasera in tv 15 settembre, su Rai Movie il film Australia. La trama

Stasera in tv 15 settembre, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Australia. Si tratta di una pellicola in cui si mischiano diversi generi: drammatico, romantico, western e storico. La produzione è australiana e americana e del 2008. La regia è di Baz Luhrmann. Del cast fanno parte Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Bryan Brown, Brandon Walters,Jack Thompson, Bruce Spence, Essie Davis. La trama. Lady Sarah Ashley è una aristocratica inglese che eredita un enorme podere in Australia. Cercherà di difendere le sue terre da un latifondista senza scrupoli che gliele vuole portare via.

