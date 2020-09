11 settembre 2020 a

a

a

Francesco Totti, vacanza a Parigi con Ilary Blasi e Vincent Candela. Foto sotto alla Torre Eiffel.

Sono amici fraterni. Li unisce uno scudetto e tante partite magiche in una Roma da sogno. Francesco Totti è in vacanza a Parigi insieme alla moglie Ilary Blasi e con loro c'è anche Vincent Candela, l'ex terzino sinistro francese giallorosso, con la moglie Mara.

Il capitano giallorosso ha pubblicato due foto - con il sottofondo musicale di "Vivere a colori" di Alessandra Amoroso - sotto alla torre. Nelle sue stories Ilary Blasi ha pubblicato anche dei video della stanza d'albergo a due passi dagli Champ Elisee.

Tra Totti e Candela c'è stato sempre feeling sia dentro che fuori il campo. In una diretta di marzo Totti lo invitava a seguirlo nella sua nuova attività di talent scout.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.