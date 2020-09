Uomini e Donne, Tina Cipollari prende di mira la "mummia" Gemma Galgani: fantoccio in studio

10 settembre 2020 a

Tina Cipollari (55 anni) anche nella nuova edizione di Uomini e Donne continua a prendere di mira Gemma Galgani, a maggior ragione dopo che l'ultima storia - quella con Sirius - è saltata per aria per l'ennesima volta. Così a inizio trasmissione ha voluto rappresentare Gemma come una mummia: Un fantoccio con cartello in cui la finta Gemma "cerca marito". Proprio l'opinionista originaria di Viterbo si fa carico di smaltire le telefonate per "fare" una sorta di selezione considerando che Gemma è da tanti anni nella trasmissione di Maria De Filippi alla ricerca dell'anima gemella.

