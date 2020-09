Morto Ronald Bell co-fondatore della band Kool&The Gang icona della disco-music

10 settembre 2020 a

Morto il musicista statunitense Ronald "Khalis" Bell, uno dei co-fondatori dei Kool & the Gang, supergruppo funk, rythm & blues e pop che ha segnato gli anni ’70 e ’80 con successi mondiali come "Celebration" e "Fresh". E' deceduto improvvisamente il 9 settembre nella sua casa nelle Isole Vergini americane. Aveva 68 anni.

L’annuncio della scomparsa è stato dato da Sujata Murthy della Universal Music Enterprises, senza tuttavia precisare le cause del decesso. Compositore, arrangiatore, produttore e interprete, Bell è stato una forza trainante di uno dei gruppi funk di maggior successo dell’ultimo mezzo secolo. I Kool & the Gang si formarono nel 1964 a Jersey City e la loro esplosione commerciale avvenne nel 1974, quando uscì l’album "Wild and Peaceful", emblema della disco-music. I membri principali del gruppo sono stati i fratelli Robert Bell (conosciuto come «Kool») al basso (nato l’8 ottobre 1950 a Youngstown, in Ohio) e Ronald Bell al sassofono tenore (nato il 1º novembre 1951 sempre a Youngston); George Brown alla batteria; Robert Mickens alla tromba e alle percussioni; Dennis Thomas al sassofono alto; Claydes Charles Smith alla chitarra (1948-2006); Clifford Adams alla tromba (1952-2015); Rick Westfi

