Francesco Totti insegue topo con la scopa. Video su Instagram

Con la scopa in mano ha inseguito un topo in casa e nel giardino. Francesco Totti protagonista delle stories pubblicate su Instagram dalla moglie Ilary Blasi. Una serie di piccoli video che riprendono una giornata movimentata in casa dello storico capitano giallorosso alle prese con un topo che si è introdotto nella sua villa. Il capitano, armato di scopettone, ha provato a catturalo aiutato dai figli Christian e Chanel. Nulla da fare l'animaletto è stato agguantato prima dalla gatta di famiglia, poi è scomparso. "Niente è scappato, non lo abbiamo trovato", dice sconsolata Ilary alla fine dei video.