Francesco Totti armato di scopa a caccia del topo in casa. Diretta Instagram

Caccia al topo in casa Totti. Giornata movimentata nell'abitazione del capitano della Roma e di Ilary Blasi per un topo che è entrato nella villa. Ad agguantarlo la gatta di famiglia - Paola - come si vede nelle stories pubblicate da Ilary Blasi su Istagram. "A grande richiesta il sequel del 'topo in the house' con la partecipazione straordinaria di Francesco Totti", annuncia la showgirl. Seguono una serie di video che riprendono Francesco Totti mentre insegue con uno scopettone in mano la gatta che si tiene stretto il topo. Alla "caccia" partecipano anche i figli Christian e Chanel. Ma il topo non si è fatto catturare