Marina Rei festeggia i 25 anni di carriera con un concerto unico.

Il live, data unica, è in programma il 7 settembre alla Cavea dell'Auritorium Parco della Musica di Roma. Il concerto è l'occasione per festeggiare un quarto di secolo dalla pubblicazione del suo primo anno. Polistrumentista e performer unica nel suo genere per l'occasione la musicista ha organizzato una serata alla quale parteciperanno diversi ospiti come Carmen Consoli, Riccardo Sinigallia, Pierpaolo Capovilla, Roberto Angelini, Max Gazzè e Cristiano Godano.

Il live di Roma sarà anche l’occasione per presentare dal vivo “Per essere felici”, il nuovo album di inediti della musicista e cantautrice, che arriva a sei anni di distanza dal precedente lavoro “Pareidolia”