Morto Erick Morillo, suo il tormentone "I Like to Move It".Il dj e produttore è stato uno massimi esponenti dell'house sound e proprietaro dell'etichetta Subliminal Records. E' stato trovato morto nella sua casa a Miami negli Stati Uniti. Il suo più grande successo - "I like To Move It" pubblicat con lo psudonimo Reel 2 Real - ha segnato la sua carriera.

Di origine colombiana ma cresciuto nel New Jersey, Morillo ha realizzato remix per artisti come Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George. Con la sua etichetta, Subliminal, dal 1997, è stato tre volte vincitore del miglior DJ house award ai DJ Awards e vincitore del premio come miglior DJ internazionale nel 2002, 2006 e 2009. La sua morte arriva dopo che è stato arrestato all’inizio di agosto per presunta violenza sessuale dopo essere stato accusato di aver violentato una donna lo scorso dicembre.