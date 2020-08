30 agosto 2020 a

a

a

Francesco Totti, relax con Ilary e i figli nelle Marche.

La bandiera della Roma e la sua famiglia sono a Frontone, in provincia di Pesaro, dove stanno passando qualche giorno di relax in montagna. I genitori di Ilary Blasi hanno una casa proprio in quel comune ed hanno deciso di passare un periodo lì. Totti ha fatto un selfie con il sindaco Daniele Tagnani ("A...quello dietro è il castello di Frontone!", ha ironizzato il primo cittadino) poi è salito sul Monte Catria. Anche Ilary ha dedicato video e foto alla vacanza in montagna nelle sue stories. In una appare in piedi su un'Ape Piaggio che la porta a spasso nel borgo.