Musica: morto a 34 anni Rliey Gale, cantante dei Powe Trip

Morto a 34 anni Riley Gale, il cantante della band trash metal dei Power Trip. La notizia è stata diffusa dalla band, scomparso lunedì scorso per cause ancora sconosciute, sul proprio profilo twitter. "Con grande tristezza dobbiamo annunciare che il nostro cantante e fratello Riley Gale è scomparso. Riley - scrivono i Power Trip - era sia una grande rock star, sia un amico umile e generoso. Ha toccato moltissime vite attraverso i suoi testi e il suo enorme cuore. Trattava tutti quelli che incontrava come amici e si prendeva sempre cura degli altri. Celebreremo la vita di Riley e non dimenticheremo mai le grandi opere di musica, beneficenza e amore che si è lasciato alle spalle. Voi, i fan, avete significato così tanto per lui, sappiate quanto siete speciali. Se avete un ricordo di Riley, condividetelo, non importa quanto piccolo, per ricordarlo".

La band invita inoltre al rispetto della privacy e a non mandare fiori ma donazioni al Dallas Hope Charities, postando il link per farlo. I Power Trip sono una band thrash metal americana formata a Dallas, in Texas nel 2008. Il loro sound è stato descritto dalla critica come thrash metal e hardcore punk, oltre che semplicemente thrash crossover. Nel 2020 i Power Trip erano composti da Riley Gale (voce), Chris Ulsh (batteria), Chris Whetzel (basso), Blake Ibanez (chitarra) e Nick Stewart (chitarra). Ad oggi, hanno pubblicato due album in studio, due EP e una compilation.