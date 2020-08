Francesco Totti il lato B della figlia Chanel in copertina di Gente. Bufera su Instagram: "Vergognatevi"

22 agosto 2020 a

Bufera sul profilo Instagram di Gente. Il settimanale ha pubblicato in copertina la foto di Francesco Totti mentre entra in acqua, a Sabaudia, con la figlia Chanel di tredici anni. E' proprio la foto della ragazzina a far discutere: infatti il volto è oscutato mentre viene lasciato in primo piano il fondoschiena paragonandolo a quello di mamma Ilary Blasi. Una scelta che ha creato un polverone tanto è vero che tra venerdì e sabato l'hashstag #Totti è stato più volte di tendenza su Twitter.

Alcuni utenti hanno deciso di manifestare il loro disappunto anche sul profilo Instagram del settimanale. Qualche esempio. "13 anni è una bambina. La somiglianza si dovrebbe vedere la volto non dal sedere"; "Mettere il corpo di una bambina di 13 anni in primo piano su una copertina, coprendole la faccia proprio per l’età, ma mettendo in bella vista il lato B mi sembra un po’ eccessivo sinceramente"; " La bambina ha 13 anni e sta al mare". Per adesso non ci sono state reazioni ufficiali dalla famiglia Totti.