Francesco Totti, il lato B della figlia Chanel in copertina. "Pare una diciottenne, mi tocca legarla"

Continua a far discutere la copertina dell'ultimo numero del settimanale Gente, in edicola da venerdì, che ha pubblicato una foto di Francesco Totti mentre entra in acqua al mare con la figlia di 13 anni Chanel. La faccia della ragazzina è pixellata, ma tutto il resto no compreso il lato b. "Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary" titola il settimanale che pubblica delle foto esclusive scattate sulla spiaggia di Sabaudia dove la famiglia Totti-Blasi ha una casa. La copertina ha generato un vespaio di polemiche con diversi utenti di Twitter che hanno giudicato come sessista la scelta di coprire solo la faccia della minore. Nel servizio all'interno del settimanale, firmato da Vania Crippa, si ricorda anche una frase ironica della leggenda romanista sulla secondogenita: "Pare che ha 18 anni. Mi toccherà legarla".