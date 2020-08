Francesco Totti, foto della figlia di 13 anni in copertina. I fans: "Fai casino". Ma il capitano e Ilary sono in silenzio

22 agosto 2020 a

Continua a far discutere la copertina dell'ultimo numero del settimanale Gente che ha pubblicato la foto di Francesco Totti mentre entra in acqua al mare con la figlia Chanel di 13 anni. Il volto della minore è pixellato, ma il resto del corpo, compreso il fondoschiena, no. "Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary", è il titolo di copertina. Ma a far discutere è appunto la foto. Gli utenti di Twitter hanno riempito il socil di commenti contro la scelta editoriale del settimanale. Molti uetenti, specialmente donne, la giudicano sessista. un'ondata di commenti tanto che l'hashtag #Totti è stato di tendenza per ore. "Chanel Totti, una ragazzina di 13 anni sbattuta in prima pagina con il volto pixellato ma con il sedere in bella vista. Come se non fosse abbastanza, aggiungono che proprio per il lato B assomiglierebbe alla madre", dice un'utente che aggiunge: "Chi segue Totti e Ilary su Instagram saprà che Chanel è timidissima. Ogni volta si nasconde perché non vuole essere ripresa. Immaginate come si sarà sentita questa ragazzina vedendo una foto del genere in prima pagina in tutte le edicole". "Dite al direttore che non è la Rai è finito da un pezzo", scrive un'altra ragazza. In molti suggeriscono alla famiglia della ragazza di reagire. "Totti fa casino che t'appoggio", scrive una ragazza. Ma per adesso da Francesco ed Ilary non sono arrivate reazioni.