Francesco Totti, bufera per la foto in copertina della figlia tredicenne Chanel

Su Twitter è diventato uno degli argomenti su caldi. Sta facendo discutere la copertina dell'ultimo numero di Gente nella quale si vede Francesco Totti al mare insieme alla figlia tredicenne Chanel. "Al mare con papà. Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary". Il volto della minore è pixellato, ma il resto del corpo no, compreso il fondoschiena. Una scelta che ha creato un vespaio di polemiche sul social e che è stata criticata ferocemente specialmente dalle donne. "Ha solo 13 anni, lasciatela in pace". La ragazza è stata fotografata mentre entrava in acqua con il padre. In poco tempo l’hashtag #totti è diventato virale, a causa della grande polemica scatenata dal pubblico.