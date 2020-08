Grande Fratello, Alberto Tarzan Mezzetti posa in bikini. La foto su Instagram

20 agosto 2020 a

a

a

Grande Fratello, Alberto Mezzetti posa in bikini. La foto su Instagram

Il Tarzan di Viterbo, vincitore del Grande fratello 2018, ha pubblicato due foto su Instagram. Uno con un bikini da donna e occhiali da sole femminili, altra con degli slip decisamente da uomo. "Miss&Mister summer 2020 ti sfido" ha ironizzato.

In questi giorni sta passando le vacanze - tra giornate in spiaggia e duro allenamento per tenersi in forma - a San Benedetto del Tronto. In autunno, secondo le indiscrezioni che sono circolate nelle scorse settimane, dovrebbe essere protagonista di un reality che andrà in onda su Italia Uno. Il terzo dopo la partecipazione all'edizione italiana del Grande Fratello e in quello brasiliano.