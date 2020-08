Fara Sabina elezioni comunali, accordo tra Mazzeo e Movimento 5 Stelle

Paolo Giomi 17 agosto 2020 a

E’ bastato il via libera dei vertici nazionali, su indicazione degli iscritti, per dare semaforo verde all’accordo Pd-Cinque Stelle anche a Fara Sabina. Che tradotto significa ingresso dei grillini nella coalizione Fara Merita a sostegno di Vincenzo Mazzeo candidato sindaco alle prossime elezioni.

Nel giro di poco meno di una settimana il deputato reatino Gabriele Lorenzoni, referente del Movimento per il territorio, ha compiuto balzi e piroette degni di un primo ballerino: prima seduto nel tavolo aperto dai vertici provinciali del Partito democratico per trovare una convergenza sulla lista unitaria (progetto tramontato), poi pronto ad andare in solitaria una seconda volta dopo il 2016, con tanto di roboanti dichiarazioni a mezzo stampa (progetto tramontato anche quello), quindi, alla fine, accodatosi alla lista di coalizione di centrosinistra, in virtù di un secondo tavolo aperto e chiuso nel giro di 24-48 ore. Forse anche in virtù del fatto che difficilmente i 5 Stelle di Fara Sabina sarebbero riusciti a completare una propria lista, considerato che oltre all’impegno meritorio e degno di nota del solo Alessandro Bielli (ora, al 99,9%, in lista con Mazzeo) dell’impegno grillino nel secondo Comune della provincia di Rieti non c’è quasi traccia.

E difatti l’accordo raggiunto nelle ore scorse viene quasi ignorato dalle pagine ufficiali del Movimento, mentre, al contrario, la coalizione Fara Merita e in particolare il Partito democratico locale, plaudono all’ingresso dei grillini nella lista a sostegno di Mazzeo: “Dopo 9 anni di gestione fallimentare da parte delle giunte di centrodestra, il Movimento 5Stelle e la coalizione di FaraMerita hanno raggiunto un accordo per la costruzione di un progetto politico con l'obiettivo di rilanciare il Comune di Fara in Sabina – scrive in una nota il coordinatore dem di Fara Stefano Agneni, parlando per l’intera coalizione - tale obiettivo dovrà produrre la stesura di un programma che sarà rappresentato ai cittadini in occasione della prossima campagna elettorale. Solo attraverso l'unità di tutte le forze democratiche e progressiste sarà possibile collocare il comune di Fara nel ruolo che gli compete”. Unità che però, come si è potuto constatare nei giorni scorsi, difficilmente verrà raggiunta.