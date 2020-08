17 agosto 2020 a

Ilary Blasi su Instagram: "Facciamo festa?". Ma i fans la criticano: "E' tutto chiuso".

La polemica sulla chiusura delle discoteche per contenere i contagi estivi del coronavirus sbarca sul profilo di Ilary Blasi, la moglie dell'ex capitano della Roma Francesco Totti. Lei ha semplicemente postato una foto con una piscina sullo sfondo, di notte con il commento "Facciamo festa?". Apriti cielo. Infatti diversi utenti hanno iniziato a criticarla visto che giusto ieri sera il governo ha chiuso i locali da ballo per pericolo di assembramenti. "Direi che non è il momento", sentenzia un utente. Un altro aggiunge: "Non mi sembra il periodo storico adatto".

Già nei giorni scorsi la showgirl aveva rimosso una foto su Instastram che la ritraeva con un costume dorato su un tavolo. Gli utenti l'avevano presa di mira perché era salita sul tavolo con le scarpe da ginnastica.