Ilary Blasi palleggia per uno spot pubblicitario. La foto su Instagram

Con un marito del genere il maestro sicuramente non è mancato. Ilary Blasi palleggia all'interno della camera da letto. La moglie dello storico capitano della Roma Francesco Totti ha deciso di scendere in campo? No. Il tutto fa parte delle riprese di uno spot pubblicitario della Lenor, come si intuisce anche dalla foto dove si vedono le telecamere e le luci di un set.

"Mi sono messa a palleggiare pure io ,chissà perché, visitate il profilo di @lenoritalia per scoprire di più.#lenor", è il commento della showgirl che ha pubblicato una foto si Instagram.