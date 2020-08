Musica, Marco Mengoni in versione contadino per Ferragosto. Lo scatto su Instagram

15 agosto 2020 a

a

a

Musica, Marco Mengoni in versione contadino per Ferragosto.

Il cantautore di Ronciglione è tornato ad affacciarsi sui social. La mattina di Ferragosto ha pubblicato un post su Instagram. Una foto che lo ritrae mentre sale su una scala di ferro appoggiata a un ramo di un albero. "Come diceva nonno Sestilio: tu parlaci che la pianta te capisce. Buon Ferragosto".



Un ritorno alle origini che piace ai fans che sono in attesa di avere novità sui nuovi progetti del cantante. Nelle scorse settimane, sempre su Instagram, aveva detto di avere "qualche idea". Per ora si gode il relax in campagna.