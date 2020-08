Ilary Blasi in costume sul tavolo. E intanto c'è chi scommette sul quarto figlio.

14 agosto 2020 a

Ilary Blasi torna a far discutere gli utenti di Istagram. ultimamente i suoi scatti sono stati criticati da diversi follower a causa dei presunti ritocchi al viso. Stessa sorte anche per l'ultimo post. uno scatto che ritrae la moglie di Francesco Totti seduta su un tavolo di marmo con costume e scarpe. Dettaglio quest'ultimo che sembra aver fatto infuriare i fans. "Ma no, le scarpe sul tavolo no", "Dopo cucini su quel tavolo?", sono alcuni dei commenti.



Comunque negli ultimi giorni tiene banco la questione del quarto figlio. Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva le foto di una "fuga romantica" con il marito Francesco Totti sottolineando come i bookmakers quotano a 2,75 la nascita del quarto figlio. In fin dei conti il Capitano sulla questione era stato chiaro: "Io di figli ne vorrei 5".