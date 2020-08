14 agosto 2020 a

Grande Fratello, Alberto Mezzetti: "In politica? Ma con quale movimento?"

E' stato lui a lanciare il sasso con una stories pubblicata su Instagram. Il Tarzan di Viterbo, vincitore del Grande Fratello 2018, scende in politica? Tra il serio e il faceto lui ci sta giocando si. giovedì durante una diretta, criticando la scelta del governo di spendere soldi per i banchi di scuola ("c'è gente in difficoltà") aveva detto: "E se scendo in politica? Voi vi fidereste?". Oggi rilancia la "candidatura" pubblicando su Instagram una foto a dorso nudo: "In politica? Perché no. Ma quale movimento?".

Politica o no per adesso è noto che Alberto Mezzetti sarà tra i protagonisti di un nuovo reality che andrà in onda su Italia Uno in autunno. Si tratta della terza esperienza dopo quella al Grande Fratello italiano e quella nello stesso format in Brasile.