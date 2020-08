13 agosto 2020 a

Grande Fratello, Alberto Tarzan Mezzetti: "E se provo con la politica?".

Il Tarzan di Viterbo, vincitore dell'edizione 2018 del Grande Fratello, continua a pubblicare foto e stories su Instagram dalle vacanze. In una delle ultime stories pubblicate ha criticato la scelta del governo di spendere 180 milioni di euro per i banchi anti contagio. "Ci sono persone in difficoltà economica e questi pensano a spendere i soldi per i banchi", ha detto nel breve video per poi lanciare la proposta: "E se mi buttassi in politica, voi vi fidereste".

Per il resto c'è attesa per scoprire quale sarà il programma che lo vedrà protagonista in autunno su Italia Uno. Si tratta del terzo reality dopo il Grande Fratello italiano e quello brasiliano.