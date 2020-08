10 agosto 2020 a

a

a

Alberto "Tarzan" Mezzetti: "A settembre una nuova avventura".

In questi giorni il vincitore del Grande Fratello 2018 sta passando alcuni giorni sul Litorale marchigiano. Poche ore fa ha postato una foto da Porto d'Ascoli con un messaggio che anticipa in qualche modo i suoi progetti per la fine dell'estate: "A settembre sicuramente questo panorama non lo vedrò perché sarò a Milano per nuovi scenari".

Nelle scorse settimane si era parlato della sua partecipazione a un nuovo reality che andrà in onda appunto in autunno su Italia Uno. Si tratterebbe del terzo reality della sua carriera dopo la vittoria del Grande Fratello in Italia e la partecipazione, con successo, a quello brasiliano.